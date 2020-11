A l’issue de la laborieuse victoire du PSG face à Leipzig (1-0), mardi soir en Ligue des champions, Thomas Tuchel s’est une fois de plus montré incapable d’accepter la moindre critique. En témoigne sa réaction particulièrement agacée au micro de RMC Sport.

« Vous avez dit qu’on avait besoin d’une victoire, elle est là. Le match, il y a eu une grande peur, un match difficile, mais maintenant on a gagné. Pas de fond de jeu ? Ok, désolé, pardon. On a essayé, mais désolé. Moins fort que l’an dernier ? C’est à vous de le dire, les experts, ça va faire un débat pour la semaine. Ce que je retiens ? Le cœur, la solidarité, l’effort de rester ensemble. On est dans une situation difficile, mais on peut toujours compter sur notre solidarité, notre cœur. Je sais qu’on peut mieux jouer, qu’on attend plus du PSG. Mais si on regarde sérieusement la situation… On avait besoin d’une victoire, on a la victoire. Tous les avis négatifs ? Tous ? Qui tous ? On a joué pour faire quoi ? Vous attendiez quoi ? Le défi était de gagner, on a gagné », a lâché sèchement l’entraîneur du PSG, manifestement à cran !