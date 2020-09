Coach du PSG, Thomas Tuchel est revenu sur la victoire 1-0 face au FC Metz ce mercredi soir.

L’Allemand a également évoqué la situation de Julian Draxler, unique buteur de la rencontre.

“On ne peut rien garantir dans le football. Chaque jour est différent dans le mercato. Il a la qualité. Chaque joueur a la possibilité de prouver, de faire des choses décisives. Il a eu une grosse occasion en première période (…) Il a marqué le but en faisant une course. Il a montré cette mentalité. Il n’a pas besoin de prouver qu’il a la qualité. S’il joue avec cette mentalité, il peut être un joueur important pour nous. Je compte toujours sur lui. On ne peut pas laisser le moindre joueur sur la touche. On doit utiliser tout le monde”. A expliqué le technicien du PSG, alors que Julian Draxler est toujours en instance de départ.