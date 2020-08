Annoncé sur le départ depuis la défaite du FC Barcelone face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi est envoyé par certaines rumeurs sur les bancs parisiens. À l’issue de la finale de C1, Thomas Tuchel a été invité à parler de ce transfert potentiel.

“Si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l’épidémie de coronavirus. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte. (…) Messi ? Il est le bienvenu ! On a décidé de ne pas parler de transferts ici. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l’équipe. Mais je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone“, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse.