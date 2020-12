Interviewé par la télévision allemande, Thomas Tuchel a dévoilé des détails intéressants sur sa situation personnelle au PSG.

Souvent pointé du doigt pour ses choix discutables depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a avoué avoir un peu perdu pied pendant ses six premiers mois à la tête du club de la capitale. “En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : ‘suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des sports ? Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club maintenant ?' », a confié le technicien allemand dans un entretien accordé à la chaîne Sport 1.

Le coach Parisien en a également profité pour évoquer la gestion d’un vestiaire de stars, comme celui du PSG. “Parfois, c’est très facile, parfois, un gros défi, car un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l’équipe, assure Tuchel dans l’interview avant d’évoquer son avenir. Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football. Je me dis : ‘je veux juste être coach’. Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n’importe où. Partout où il y a un demi-terrain pour m’entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. […] Mais quand vous entendez l’hymne de la Ligue des Champions, quand vous voyez des choses à l’entraînement, qui vous inspirent parce qu’il y a tellement de qualité, alors, bien sûr, vous devenez un peu accro.“