Thomas Tuchel est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille face à son équipe du PSG ce dimanche soir lors de la troisième journée de Ligue 1.

“J’ai tout aimé. On n’a pas marqué, mais on a contrôlé le match, on a joué avec une bonne structure, on a passé notre temps dans le camp adverse. Marseille n’a récupéré qu’un ballon dans notre partie de terrain… Les stats sont extraordinaires pour un match comme ça, notre domination était complète. Ils ont juste eu toute la chance de l’OM, ce n’était jamais mérité. Mais on ne doit pas se mettre en colère”.