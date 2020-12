Une défaite contre le LOSC ce week-end pourrait être fatale pour Thomas Tuchel et ses successeurs sont déjà à l’affût.

L’avenir de Thomas Tuchel à la tête du Paris Saint-Germain est toujours incertain. En cause, les résultats décevants de l’équipe en championnat. Depuis le début de la saison, le PSG a déjà concédé quatre défaites en 15 rencontres et doit pour l’instant se contenter de la deuxième place du classement. Ce dimanche (21h), ils se rendent d’ailleurs sur la pelouse du leader, Lille, qui compte un petit point d’avance. Et à en croire la presse américaine, une défaite dans le nord pourrait coûter son poste à l’Allemand.

Selon ESPN, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri suivraient de près l’évolution de la situation, car ils sont les principaux candidats à la succession de Tuchel à la tête de l’équipe parisienne, si le départ de ce dernier devait être acté. L’Italien et l’Argentin sont souvent parmi les premiers noms cités lorsque le banc d’une grande écurie européenne est secoué, et celui du PSG ne fait pas exception. Le média nord-américain ajoute deux facteurs clés. Leonardo est le premier, car il a une relation étroite avec l’ancien coach de la Juventus Turin.

Le second est la haute estime des dirigeants du PSG à l’égard de Mauricio Pochettino. Non seulement en raison de ses fantastiques compétences d’entraîneur, qu’il a su démontrer tout au long de sa carrière, mais aussi en raison de son expérience passée en tant que joueur du club : il a foulé la pelouse du Parc des Princes entre 2001 et 2003.