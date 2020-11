En fin de contrat en juin, Thomas Tuchel s’est exprimé sur son avenir au Paris Saint-Germain, ne se faisant pas d’illusion. Le coach parisien a en effet déclaré au sujet de sa prolongation : « On peut être optimiste et être ouvert à toute proposition mais il ne faut pas rêver non plus« . Des propos auxquels a réagi Ludovic Obraniak.

« Tuchel est en roue libre, il se fait un petit kiff. Il dit ce qu’il veut quand il veut, le n°6 devient défenseur central et inversement, il se fait un petit kif… Il se dit : “C’est ma dernière année, je me fais plaisir ! Tuchel, il voit et revoit les matchs de son équipe, il est bien conscient qu’il n’apporte rien à cette équipe. S’il est objectif, il ne peut pas voir sa patte là-dedans« , a déclaré le consultant pour L’Equipe du Soir.

Une déclaration qui accentue les rumeurs de départ de Tuchel.