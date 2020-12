Face à Manchester United, Thomas Tuchel a préféré Moise Keane à Angel Di Maria. Un choix purement sportif.

Présent en conférence de presse ce vendredi, en vue de la rencontre de Ligue 1 face à Montpellier ce week-end, Thomas Tuchel est revenu sur la victoire importante du Paris Saint-Germain cette semaine en Ligue des Champions. Sur la pelouse de Manchester United, les Parisiens ont réussi à s’imposer 3-1 grâce notamment à un doublé de Neymar. L’entraîneur allemand en a également profité pour expliquer son choix de laisser l’Argentin Angel Di Maria sur le banc au coup d’envoi de la rencontre.

« C’est une décision sportive. On a fait le choix d’une attaque à trois, avec des joueurs qui cherchent la profondeur. On a également penché pour la force physique de Moise Kean. Angel a été fort ces derniers matchs, il a été décisif. Mais c’est comme ça. C’était un choix très difficile, parce que je l’apprécie beaucoup. Mais pour notre plan, il n’avait pas les caractéristiques ! » Difficile de lui reprocher cette décision tactique, quand on voit le résultat final. Le PSG devra s’imposer la semaine prochaine face à l’Istanbul Basaksehir pour terminer en tête du groupe H.