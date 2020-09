Ce soir à partir de 21 heures, le PSG reçoit le FC Metz pour le compte de la première journée de Ligue 1 et un match en retard.

Pour cette rencontre, le club de la capitale devra faire sans bon nombre de titulaires. Expulsés contre Marseille, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes et Neymar sont suspendus. Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi, Marco Verratti et Kylian Mbappé manquent à l’appel. Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi sont de retour.