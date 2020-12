Pour Thomas Tuchel, le jeune Timothée Pembélé a un avenir radieux à Paris, mais au poste de défenseur latéral.

Présent en conférence de presse ce mardi, alors que le Paris Saint-Germain recevra Strasbourg demain soir (21h) pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel en a profité pour faire le point sur l’évolution du jeune Timothée Pembélé. Le défenseur de 18 ans, qui a récemment prolongé son contrat avec le club, devrait être aligné ces prochaines semaines pour pallier les absences de Presnel Kimpembe et Alessandro Florenzi.

« Aujourd’hui, je n’ai pas fini mon analyse avec lui. Il est dans une phase d’évaluation. Il est plus confortable, plus fort comme un joueur en défenseur latéral, mais il peut jouer aussi dans une défense à trois ou même en défenseur central. Mais il est plus fort comme défenseur à droite. Il s’est beaucoup amélioré, il a changé sa mentalité. Il mérite d’avoir des minutes. C’était le plus important. J’espère qu’il peut continuer comme ça. »