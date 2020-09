Tuchel a confirmé les rumeurs. Le coach du Paris Saint-Germain attribue en effet le brassard de capitaine à Marquinhos pour la prochaine saison.

“C’est logique que Marqui devienne notre capitaine. Quand Thiago Silva et Kimpembe étaient à 100% c’était pour moi la meilleure solution de placer Marqui au milieu vu ses qualités“, a-t-il déclaré en conférence de presse. “Mais aujourd’hui on n’a quatre joueurs au milieu et seulement trois défenseurs axiaux, donc il va jouer dans un premier temps comme défenseur central. On verra si une recrue arrive, ça pourrait changer la situation“.