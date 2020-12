En direct sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a appelé Nasser Al-Khelaïfi pour avoir des infos au sujet d’un éventuel transfert de Lionel Messi au PSG la saison prochaine.

C’est l’information qui fait le buzz depuis plusieurs jours : Lionel Messi pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et pour en avoir le cœur net, le présentateur de l’émission Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna, a décidé d’appeler le président Nasser Al-Khelaïfi en direct sur C8. Gêné par la question de son ami, le boss du club n’a pas souhaité se prononcer sur la question. Mais au détour de la conversation, il a tout de même révélé se trouver… à Barcelone ! De quoi mettre un peu plus le feu à internet et donner espoir à tous les fans du PSG. Le trio Mbappé-Neymar-Messi, on y croit ?

Cyril Hanouna a appelé Nasser Al-Khelaifi en plein live de #TPMP afin d’en savoir un peu plus sur Lionel Messi au PSG… 😭 pic.twitter.com/SJAdNpLoDc — Instant Foot 🤜🏻🤛🏿 (@lnstantFoot) December 3, 2020

Sur un autre plateau TV, celui de RMC Sport, c’est le journaliste Daniel Riolo qui a fait gonfler la rumeur, assurant que le sextuple Ballon d’or rejoindrait bien Neymar au PSG la saison prochaine. Affaire à suivre…