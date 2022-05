Didier Deschamps le sélectionneur de l’Equipe de France a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus et les quatre rencontres à venir durant le mois de juin.

Présent en conférence de presse, il a répondu aux différentes questions des journalistes et notamment celles sur l’avenir et la décision de Kylian Mbappé sur son avenir. Le sélectionneur a botté en touche même s’il assure ne pas connaître la réponse et l’envie de Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. « Kylian (Mbappé) annoncera sa décision quand il le décidera. Peut-être que c’est un feuilleton pour vous mais à partir du moment où cela n’impacte pas son engagement et son attachement à l’équipe de France, ça ne me pose pas de problèmes. » A expliqué le coach de l’EDF.

Avant de poursuivre : « Ça me va, Kylian Mbappé est Français. Il est avec l’équipe de France. C’est son choix. Je ne donne jamais de conseils, tout au plus, ils peuvent me demander un avis mais c’est leur décision, c’est leur carrière. Il y a d’autres joueurs qui vont bouger, d’autres Français qui sont en fin de contrat. J’entends dire qu’ils ont plus de chances d’être sélectionnés en équipe de France en allant à l’étranger. Non pas forcément. » Termine le double champion du monde avec la France en 2018. Tout comme l’ensemble de la planète football nous devrons encore patienter afin de connaître la décision de la star parisienne…