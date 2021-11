Transféré au Betis Séville en 2019 en provenance du Paris Saint-Germain, Giovanni Lo Celso est aujourd’hui au centre de l’actualité.

Il y a quelques heures, le Paris Saint-Germain devrait faire appel au Tribunal arbitral du sport afin de régler l’histoire et le transfert de Giovanni Lo Celso. En effet selon « AS », les dirigeants parisiens réclament 6 millions d’euros au club andalou. En 2019, le milieu de terrain argentin a signé en Espagne contre 22 millions d’euros avec 20% de pourcentage sur une éventuelle revente. Revente qui a vue le jour il y a quelques temps avec un transfert en totalité pour 48 millions d’euros à Tottenham. Du coup, le PSG veut récupérer les 6 millions d’euros et est prêt à faire appel au TAS dans cette histoire. Affaire à suivre…