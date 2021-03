Le chroniqueur de France Bleu Paris Stéphane Bitton ne veut surtout pas tirer Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions.

« Je ne sais pas encore si Mauricio Pochettino gagnera la Ligue 1 et la Coupe de France mais il aura eu le mérite de relancer des joueurs qui n’avaient plus la confiance, plus la cote avec Thomas Tuchel. Face à Lille ces joueurs relancés lui ont renvoyé cette confiance. Ils ont été les meilleurs. Alors je ne parle pas de Keylor Navas toujours plus décisif et exceptionnel. Il est en train de devenir le plus grand gardien de but de l’histoire du PSG. N’en déplaise à Bernard Lama que j’ai tellement aimé. Navas est exceptionnel. Je ne parle pas de Kylian Mbappé, toujours là quand il le faut. Hier, il a encore inscrit un doublé sans être titulaire au coup d’envoi », a indiqué Stéphane Bitton.

Avant de poursuivre : « On a eu les Quatre Fantastiques, les Quatre Décisifs, je veux parler maintenant des Quatre Relancés : Abdou Diallo, Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Rafinha. Ils ont été les meilleurs hier alors qu’ils étaient un peu de côté avec Thomas Tuchel, qui s’est qualifié hier soir avec Chelsea pour les quarts de finale de la Ligue des champions. 38% de nos Tweetos veulent un PSG-Chelsea en quarts ? Oh là là… Moi, ce n’est pas du tout ma vision des choses ! Ce serait le pire pour le PSG que de retrouver Thomas Tuchel qui connait très bien ces garçons ! Ils nous a quittés il y a deux mois… Non, non, il faut éviter Chelsea et le Bayern ! »