Alors que le match capital contre Leipzig arrive à grands pas, ce mercredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, a évoqué sa situation au club et son avenir dans la capitale.

Dans une interview accordée à Sky Sport, le technicien allemand a expliqué qu’il se remettait en question en permanence et que les critiques ou rumeurs à son sujet ne l’affectaient pas. « Oui, j’entends toutes ces choses. On a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qu’il se dit. Mais ça ne nous influence pas. J’ai été naïf en me disant qu’en ayant gagné quatre trophées et atteint la finale de la C1, je devrais être épargné ou tranquille. Ça a été le cas pendant cinq jours, car on a eu cinq jours de vacances. Et puis les débats autour de mon avenir ont repris. Ok, bon c’est comme ça quoi qu’on fasse ça ne changera pas alors on se concentre sur notre travail dans l’équipe. Essayer d’être encore performant passe par avoir un bon comportement à la tête de l’équipe et le staff. C’est comme ça. Il faut se dire qu’il y a plus important. »

L’entraîneur expérimenté garde la tête froide quand on le questionne sur son avenir dans la capitale. « On ne peut pas ne pas communiquer là-dessus. Quand le contrat de l’entraîneur se termine en juin et qu’aucune discussion n’a eu lieu pour le moment, après tout ce qu’on a fait pour le club… On peut être optimiste et être ouvert à toute proposition mais il ne faut pas rêver non plus. »

En attendant une possible prolongation de contrat, un autre challenge attend Thomas Tuchel. L’obligation de ramener un bon résultat en Allemagne ce soir en Ligue des Champions contre l’imprévisible RB Leipzig.