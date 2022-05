Invité à quitter Paris en 2019 à l’époque où Thomas Tuchel était à la tête du club, Christophe Nkunku est désormais la priorité des Blues de Chelsea. Le technicien allemand souhaite l’avoir sous ses ordres la saison prochaine.

Formé au Paris Saint-Germain, Christopher Nkunku s’est pourtant révélé loin de la capitale française. A 24 ans, l’ancien titi explose en Bundesliga sous les couleurs du RB Leipzig avec, cette saison, 34 buts et 20 passes décisives à son actif. Révélation de l’année, il est désormais sur les tablettes des plus grandes écuries à travers l’Europe et éveille notamment les convoitises des Blues de Chelsea.

Selon les informations publiées par SkySport, Thomas Tuchel insisterait fortement pour que Christopher Nkunku rejoigne ses rangs lors du prochain mercato estival. Un intérêt cocasse alors que l’Allemand était présent au Paris Saint-Germain lorsque l’ancien parisien a été poussé vers la sortie en juillet 2019. Un deal délicat en perspective alors que le RB Leipzig ne souhaite pas lâcher son joyau mais qui pourrait faire grincer des dents à Paris. Leonardo surveillerait avec attention la situation de l’international français.