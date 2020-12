Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a évoqué le prochain mecato d’hiver pour le club de la capitale. Le technicien ne sait pas encore si le PSG aura besoin de recruter.

« Si tout le monde est là, ca va aider beaucoup. La situation est différente, avec le mercato, je ne sais pas. Je n’ai pas réfléchi à cette chose-là. On doit s’adapter aux situations actuelles. On n’a pas eu la possibilité de penser à ça. On était focus sur Lyon (0-1), Lille (0-0). C’est une situation particulière dans le monde du foot. Le plus important, c’est qu’on ait moins de blessures. On essaie tout. Je peux vous assurer qu’on essaie tout. On tourne le sujet mille fois pour comprendre, pour s’adapter. On peut seulement donner le même effort », a indiqué le coach du PSG en conférence de presse.

Avant de poursuivre sur les difficultés de l’équipe en phase offensive : « On est plus équilibré, plus compact, mais on a manqué peut être de précision, de rythme. On a manqué de joueurs. On n’est pas inquiets. On joue contre les équipe qui jouent très très bas. Ce n’est pas facile. Pour créer des occasions, c’est difficile. On a décidé de faire un focus sur le contre-pressing pour avoir la possibilité d’avoir des situations contre des blocs moins organisés. Mais quand devant, il manque Sarabia, Icardi, Neymar, c’est plus difficile. »