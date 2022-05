Joueur du Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer s’est confié sur sa saison et il fait le bilan de cette dernière. Selon lui, c’est une saison intéressante sur le plan personnel.

« Je peux être content de mes performances. Quand j’ai eu la possibilité de jouer, surtout en Ligue 1, je pense que j’ai trouvé une stabilité dans mes performances, une constance pour être là pour les besoins de l’équipe. Personnellement, je suis content avec cette saison. Oui, bien sûr. Je pense que chaque titre, surtout en championnat, est très honnête parce que c’est une longue durée. Il y a beaucoup de matchs et il faut être le plus consistant possible. On est très heureux d’avoir gagné ce 10e titre pour le club. On sait qu’il a une grande valeur. » Savoure l’ancien défenseur de Schalke 04 lors d’un long entretien accordé à ‘BeIN Sports.’ Il est devenu à nouveau champion de France avec le club de la capitale.