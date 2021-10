Présent en conférence de presse en marge du rassemblement de la Mannschaft, Thilo Kehrer n’a pas échappé aux interrogations sur Lionel Messi, qu’il côtoie depuis peu au Paris Saint-Germain. L’Allemand lui a rendu une véritable éloge.

« Messi ? C’est un gars très simple, les pieds sur terre. Vous pouvez toujours allez discuter avec lui. C’est quelqu’un de tranquille, qui traite tout le monde avec respect. Je pense que c’est l’image qu’il a auprès des gens. Et en tant que joueur, c’est un phénomène. Mais je ne vous apprends rien. Il le prouve sur les terrains depuis plus de 15 ans. Je suis heureux de pouvoir jouer avec lui et d’apprendre de lui. »