Malgré les avis divergents, Thierry Henry continue de saluer le travail de Pochettino au PSG.

Très critiqué depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino peut toujours compter sur le soutien du nouveau consultant d’Amazon Prime Vidéo, Thierry Henry. Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, l’ancien buteur de l’équipe de France a vanté les mérites de l’entraîneur argentin, qui dispose tout de même d’un gros matelas d’avance au classement de Ligue 1.

« Les gens oublient que ce club a été fondé en 1970. Là où il est, c’est déjà extraordinaire. Au PSG, tu vas toujours être plus observé que les autres car c’est Paris et que ce club a les joueurs qu’il a. Sans trouver d’excuse à Mauricio Pochettino: quand autant de joueurs arrivent en décalé, que tu n’as pas le temps de travailler avec eux en jouant tous les trois jours, qu’ils partent en sélection à chaque fois que tu peux le faire, ce n’est pas facile de trouver un style. Au Barça, tu es obligé de suivre quelque chose parce qu’il y a une histoire. Rinus Michels était là, Johan Cruyff est venu… Pochettino cherche un schéma et onze joueurs pour évoluer dedans. Il dit que l’obligation de gagner au PSG peut paralyser ? Je le rejoins. Cette attente est encore plus douloureuse quand ton pire ennemi l’a déjà fait. À Manchester City, c’est le même débat. Et de quoi parlait-on au Barça quand Leo [Messi] y était ? Du nombre d’années sans C1. Dans un grand club, il faut tout gagner. Le PSG a ce statut, désormais. Sauf qu’il n’y a qu’un vainqueur et que le palmarès se renouvelle peu. »