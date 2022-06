Thierry Henry, qui a suivi de près le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé est ravi de voir l’attaquant de 23 ans poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain.

Thierry Henry approuve la décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025 au lieu de rejoindre le Real Madrid. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France explique qu’un départ du champion du monde 2018 aurait été dramatique pour le club de la capitale mais aussi pour l’ensemble du football français.

« C’est énorme pour le football français. Je pensais qu’il allait partir. Je pense qu’il a changé d’avis. Je ne sais pas exactement ce qui l’a fait changer d’avis. Il devait y avoir quelque chose de profond dans les discussions. J’ai vu que certaines personnes l’appelaient. Apparemment, quand le président, Emmanuel Macron, l’a appelé pour qu’il reste, c’était fou. Il a le club, évidemment, dans son cœur. Les gens parleront de ce qu’il va obtenir en termes d’argent et de pouvoir, mais j’aime à penser que si vous réfléchissez aussi longtemps à quelque chose, l’argent serait venu n’importe où de toute façon, où qu’il aille, mais il voulait rester. Au niveau des clubs, nous ne gagnons pas souvent en Europe. Nous n’avons que deux victoires. Je crois que c’est le PSG qui a gagné la Coupe des coupes contre le Rapid de Vienne (1996) et Marseille a battu Milan (1993). A part ça, nous n’avons pas beaucoup de choses, donc si vous perdez un gars comme Kylian, ce serait un peu difficile pour le PSG d’en gagner une. Mais heureusement, il est resté (…) Le football français, au niveau de l’équipe nationale est au plus haut, mais c’est vital pour le PSG, pour Paris et pour le football français que Kylian reste », observe le consultant pour Prime Vidéo dans des propos relayés par Goal.

Kylian Mbappé a réalise une excellente saison. Il a joué 46 matchs toutes compétitions confondues pour 39 buts et 26 passes décisives. L’ancien joueur de l’AS Monaco a également terminé la saison meilleur buteur et passeur du championnat de france.