Nouveau défenseur de Chelsea, Thiago Silva (36 ans) est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain il y a quelques semaines.

Après le match nul 3-3 décroché à West Bromwich Albion ce week-end, le Brésilien a été très critique envers son ancien directeur sportif au PSG, Leonardo.

“C’est une situation qui m’a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m’a vraiment pas plu. Même s’il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment. J’étais au Brésil, en quarantaine, quand Leonardo m’a appelé pour me dire qu’à cause de la pandémie et des difficultés… Non, d’abord, il m’a demandé si j’étais OK pour continuer deux mois de plus afin de disputer un éventuel Final 8. Je lui ai dit que oui. Mais il m’a répondu que le club n’irait pas au-delà de ces deux mois. Ce serait deux mois et rien d’autre. Ça aurait dû se faire différemment.” Et de poursuivre : “Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée.” A regretté l’ancien capitaine du club champion de France lors d’un entretien pour “France football”.