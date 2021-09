Prié de faire ses valises à l’issue de son contrat, en août 2020, Thiago Silva ne comprend pas pourquoi le PSG a misé sur Sergio Ramos.

« Je n’ai rien contre Sergio Ramos, mais Sergio, au moment où on lui a proposé un contrat de deux ans, il avait le même âge que moi l’année dernière (35 ans). Donc, ça m’a vraiment rendu triste. Je n’en ai encore parlé à personne, mais cela m’a rendu vraiment triste », a expliqué le Brésilien chez nos confrères d’ESPN Brasil. Thiago Silva est d’autant plus amer qu’il s’était inscrit dans l’histoire du PSG. « Ce n’était pas huit jours, ce n’était pas huit mois au PSG. C’était huit ans avec beaucoup de victoires, beaucoup de travail pour pouvoir changer et mettre le PSG au niveau où il est aujourd’hui », a-t-il plaidé.