Thiago Silva a rendu un bel hommage à ses anciens entraîneurs Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel.

À aujourd’hui 36 ans, l’ancien capitaine du Paris Saint-Germain a déjà tout planifié pour sa reconversion. En parallèle de son rôle de titulaire indiscutable dans le onze de Frank Lampard à Chelsea, Thiago Silva prépare son diplôme d’entraîneur. Et pour se faciliter la tâche, il prend exemple sur les coachs qu’il a côtoyés tout au long de sa carrière. Il a même dévoilé son top 3 dans une interview publiée sur le site de la confédération brésilienne de football (CBF).

« Si je dois élire trois professionnels qui m’inspirent le plus parmi ceux avec qui j’ai travaillé, je dirais Tite. Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel. À propos de Tite et Ancelotti, il est quasiment impossible d’aimer l’un et de ne pas aimer l’autre, car ils se ressemblent beaucoup. Les trois comprennent beaucoup le football, mais se démarquent sur le plan humain. »