Critiqué par les uns, adulé par les autres, Kylian Mbappé fait partie des grands joueurs que compte la planète football. Une certitude pour Pedro Miguel Pauleta qui voit pourtant encore en lui, une marge de progression énorme.

Balayé par les critiques, Kylian Mbappé vit une nouvelle période délicate alors que ses prestations en Bleus sont loin d’être réjouissantes et que son avenir au Paris Saint-Germain est incertain. Une situation difficile à vivre pour le natif de Bondy qui peut néanmoins compter sur des admirateurs de renoms dont fait partie Pedro Miguel Pauleta. L’ancien buteur portugais est revenu sur le parcours et les progrès qu’a fait le jeune prodige depuis son arrivée dans la capitale parisienne en 2017.

« Par exemple, les appels et les contre-appels, si tu es bien physiquement, tu peux en faire 15-20 dans un match, sinon tu en fais deux fois moins. La différence, elle est là. Aujourd’hui, Kylian est un joueur préparé pour faire 90 minutes au top. Il peut faire la différence à tout moment, alors qu’il n’était pas capable de cela à son arrivée au Paris Saint-Germain« , juge Pauleta dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1.

Un portrait flatteur que l’ancien parisien voit encore plus beau dans les années à venir. Tel un bon vin, Kylian Mbappé pourrait encore progresser dans les années à venir et devenir, avec l’âge, un joueur tout simplement extraordinaire : « Il peut être plus fin dans le dernier geste. Ses courses, sa vitesse, ça, il n’a pas besoin de l’améliorer. Il va plus vite que ses adversaires. (…) Grâce à l’expérience qu’il va acquérir au fil des années, il va mieux lire les situations et prendre les bonnes décisions. Par exemple, s’il a actuellement besoin de cinq occasions pour mettre trois buts, dans deux ou trois ans, il arrivera à le faire avec une occasion en moins. Au fur et à mesure qu’il va prendre de l’âge, il va être plus fin, plus intelligent dans ses déplacements et va mieux connaître le jeu. »