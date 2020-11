Patron du football espagnol, Javier Tebas remet une couche sur la Ligue 1.

L’Espagnol évoque les possibles départs de Lionel Messi et Sergio Ramos et adresse un petit tacle à Cristiano Ronaldo ainsi que Neymar au passage. “Je ne veux pas d’une Liga sans Messi et Ramos. Je ne veux pas que cela se produise, mais si cela arrive, nous avons fait ce qu’il fallait pour ne pas souffrir de la perte de ces joueurs-là, pense Tebas“ dans des propos relayés par le média « Goal ».

Avant de terminer : « Cristiano Ronaldo est parti, et je vous assure que nous n’avons rien remarqué. Je dois dire la vérité. Et la Serie A n’a pas non plus remarqué une amélioration depuis son arrivée. Neymar est parti au PSG, et la Ligue 1 est toujours la même.” Toujours aussi sympa le Javier.