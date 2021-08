Pour affronter Strasbourg ce soir (21h), Mauricio Pochettino pourra compter sur Kylian Mbappé et sur les deux recrues Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum.

Arrivé au Paris Saint-Germain cette semaine, Lionel Messi ne fera pas ses grands débuts en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Le sextuple Ballon d’Or ne sera pas disponible avant le 29 août d’après la presse francilienne. Toujours blessé, Sergio Ramos ne sera pas disponible non plus pour le match de demain alors que Marco Verratti, Neymar et Marquinhos devraient être laissés au repos.

Du côté de Strasbourg, Kevin Gameiro fera son retour au Parc des Princes. Il sera épaulé par Waris en attaque pour tenter de créer la surprise face au PSG, déjà bousculé le week-end dernier face à Troyes (1-2).

Les compositions d’équipe probables :

PSG : Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Herrera, Danilo, Wijnaldum – Draxler, Mbappé, Icardi

Strasbourg : Sels – Caci, Djiku, Sissoko, Fila – Liénard, Bellegarde, Diallo, Thomasson – Waris, Gameiro