Le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-2 face au RC Strasbourg, samedi soir au Parc des Princes, pour le compte de la 2e journée de Ligue 2, grâce à un excellent Kylian Mbappé, auteur d’un but et deux passes décisives.

L’avant-match a été marqué par deux événements forts. La présentation des nouvelles recrues et en particulier Lionel Messi. Puis des sifflets à l’annonce de la présence de Kylian Mbappé dans le onze de départ ! Le public du Parc des Princes voulait marquer son mécontentement à l’égard de l’attaquant français qui refuse de prolonger au PSG. Ce dernier a décidé de répondre aux critiques sur le terrain… le reste n’est que football. Après 27 minutes de jeu, le PSG menait 3-0 sur des buts de Icardi de la tête (3e) sur une passe de Diallo, Mbappé sur un tir détourné par Ajorque (25e) et Draxler sur un super service de Mbappé (27e).

A la pause, la messe semble dite. Mais c’est sans compter les ressources du RC Strasbourg désormais dirigé par Julien Stéphan. Les Alsaciens réduisent d’abord la marque par la recrue-phare de l’été, l’ancien Parisien Kevin Gameiro (53e), de la tête. Puis Ajorque marque à nouveau, encore de la tête, quelques minutes plus tard (64e). Le PSG est sur le reculoir. Et il faut l’exclusion de Djiku à 10 minutes du terme, après deux cartons jaunes subis coup sur coup, pour éclaircir la fin de partie. Mbappé se signale par un nouveau débordement supersonique pour servir sur un plateau Sarabia, qui venait d’entrer en jeu, pour l’ultime but parisien (86e).

A la fin de la rencontre, le même Parc des Princes qui avait sifflé le nom de Mbappé a copieusement chanté ses louanges. On appelle cela retourner un stade.