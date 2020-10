Coach de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur la belle victoire de son équipe 2-1 hier soir face au PSG.

Face à la presse, le Norvégien s’est montré très satisfait du niveau de jeu affiché par ses joueurs. “Je pense que notre performance a été bonne. Nous méritons la victoire. On s’est procurés le plus d’occasions. Nous avions des absents comme Bailly, Maguire et Greenwood. Nous avons fait une meilleure performance que la dernière fois où nous avions gagné 3-1. Même si le score est plus faible, le contenu est meilleur, notamment au milieu de terrain où on les a surpassés.” A-t-il déclaré après le match.