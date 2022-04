Victime d’une hécatombe, l’effectif du Paris Saint-Germain est dépeuplé de ses hommes forts. Pour pallier ces absences, Mauricio Pochettino compte bien puiser dans la jeunesse parisienne.

« Les choses n’ont pas été comme on le voulait en Ligue des champions. On est déçus (…) Plusieurs joueurs sont absents demain, mais c’est l’opportunité pour des joueurs qui ne jouent pas beaucoup d’habitude d’être concernés par le match. Certains jeunes peuvent aussi être dans le groupe. Simons et Michut s’entraînent avec nous et ont gagné en expérience cette saison. Ils peuvent avoir un rôle par le futur« , a révélé Mauricio Pochettino en conférence de presse.