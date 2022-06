Toujours attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi est toujours en difficulté dans l’effectif du PSG. L’attaquant argentin joue très peu et un club de la Serie A ne serait pas contre le relancer.

Promu en Serie A cette saison, l’équipe de Monza présidée aujourd’hui par un certain Silvio Berlusconi rêve de pouvoir relancer l’avant-centre sud-américain pour la saison prochaine. Un intérêt réel mais une énorme difficulté notamment en ce qui concerne la question du salaire. « Ce sont des joueurs qui ont des salaires et représentent un coût hors de portée. Mais je ne me rappelle pas avoir dit que c’était impossible », a prévenu le bras droit de Silvio Berlusconi, Adriano Galliani, pour ‘Sport Mediaset.’ Un prêt pourrait être réclamé par la formation italienne pour tenter ce coup. Affaire à suivre…