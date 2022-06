Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Neymar n’est pas sur de rester au club la saison prochaine. En cas de départ du Brésilien lors de ce mercato, Thiago Silva ne serait pas contre une arrivée de son ancien partenaire à Chelsea.

Ancien capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva aujourd’hui à Chelsea ouvre grand la porte à Neymar pour une arrivée en Angleterre s’il devait à quitter la capitale française. « Il faut qu’il vienne à Chelsea ! S’il part, il doit venir ici. Il n’y a plus besoin de parler de ses qualités. En plus, c’est un super pote. Pour l’instant, je ne sais rien. Mais j’espère que cela concrétisera et que ça ne restera pas seulement au stade des informations » a-t-il expliqué à TNT Sports Brasil.