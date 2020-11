Non alignés par Thomas Tuchel contre Bordeaux ce samedi (2-2) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, les Sud-américains Keylor Navas et Marquinhos devraient être de la partie pour le rendez-vous important en Ligue des Champions contre Manchester United ce mercredi.

A J+1 après le match nul contre Bordeaux (2-2), les interrogations et les zones d’ombres autour de Keylor Navas et Marquinhos se dissipent. Le gardien titulaire du PSG et le joueur défensif, tous deux absents samedi, vont mieux et ont récupéré de leurs blessures. Les deux cadres importants pourraient et devraient participer au match capital contre Manchester United en Ligue des Champions ce mercredi. Mais attention, il faudra surveiller de près leur état de santé dans les jours à venir. Kurzawa, lui aussi forfait ce week-end, est toujours incertain (cuisse). En revanche, pas de surprises pour Bernat (genou) et Kehrer (adducteur) bloqués à l’infirmerie encore un long moment.