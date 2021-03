Double révélation de la part de Leandro Paredes dans un entretien accordé à l’émission « Téléfoot », sur TF1.

Le milieu de terrain argentin reconnaît qu’avec Thomas Tuchel, « il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas » et que l’arrivée de son compatriote Mauricio Pochettino a été un changement très positif pour lui. « Individuellement et collectivement, on travaille beaucoup plus qu’avant », révèle ainsi Leandro Paredes. En outre, le joueur confirme avoir été approché par l’Inter cet hiver. « Ce qui m’a fait rester, c’est la confiance de ma direction et des coéquipiers. Ils m’ont appelé pour me demander de rester. Cela m’a conforté dans ma décision », précise-t-il.

Recruté par le PSG en janvier 2019 pour 47 millions d’euros, Leandro Paredes a longtemps du se contenter d’un rôle de remplaçant. Mais depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, il est le plus souvent titulaire. Son contrat avec Paris court jusqu’en juin 2023.