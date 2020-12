Le PSG ne pourra pas aligner une attaque Messi-Neymar et Mbappé la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue des Champions.

« On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous », cette petite phrase de Nasser al-Khelaïfi après un match du PSG confirme la tendance : Mbappé et Neymar pourraient rester à Paris la saison prochaine. Les deux joueurs négocient actuellement une prolongation de contrat avec le club de la capitale. Mais cette nouvelle pourrait mettre fin à la rumeur Messi à Paris avant même le début du mercato d’été.

En effet, si Paris décide de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, Messi ne pourra pas venir à Paris. Libre en juin 2021, le montant de son salaire devrait bloquer les dirigeants du PSG. Le club de la capitale, même si les fonds sont importants, n’a pas les moyens de payer les trois joueurs en même temps. Pour rappel, Lionel Messi est payé plus de 50 millions d’euros par an à Barcelone. Il faudra donc une vente à Paris pour permettre l’arrivée de Lionel Messi, et pourquoi pas Kylian Mbappé ?