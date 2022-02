Plus de doute pour Philippe Sanfourche, Neymar sera bien de retour pour le choc face au Real Madrid.

De retour à l’entraînement collectif ce vendredi, Neymar commence sérieusement à entrevoir la possibilité d’être aligné le 15 février prochain pour le huitième de finale aller de Ligue des champions au Parc des Princes face au Real Madrid. Pour le journaliste de RTL Philippe Sanfourche, le doute n’est même pas permis : Neymar sera titulaire contre la bande à Carlo Ancelotti.

« Neymar a en partie repris l’entraînement ce mercredi. Il est dans les clous. Il n’est ni mieux ni moins bien que ce qui était prévu, mais il est dans les clous. Donc il va revenir dans le groupe gentiment. Là je pense que ce sera un petit peu trop juste pour Lille (dimanche) mais il pourra certainement avoir du temps de jeu face à Rennes. On connaît aussi le mode de fonctionnement de ce club. Il ne faut pas oublier que Neymar, dans le projet du Paris Saint-Germain, s’il peut jouer… Neymar gagne 65 millions d’euros par an comme Lionel Messi, on parle de l’affiche à l’international. Donc contre le Real Madrid, si Neymar est sur ses deux jambes, bien sûr qu’il va jouer. »