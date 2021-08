Pour l’ancien coach Rolland Courbis, l’arrivée de Messi à Paris devrait se faire grâce à Kylian Mbappé.

Dans une interview accordée au 10sport cette semaine, l’ancien entraîneur de l’OM Rolland Courbis est revenu sur le cas Lionel Messi, dont l’arrivée au Paris Saint-Germain semble imminente. Un transfert historique qui serait en partie dû à Kylian Mbappé d’après le consultant de RMC Sport.

« On ne se rend peut-être pas bien compte, je crois, de ce que ça veut dire… Lionel Messi, c’est… C’est un joueur pour lequel il n’y a pas les mots pour pouvoir le décrire ou en parler (rire). Je pense que la possible signature de Messi au PSG se fait grâce à Kylian Mbappé. Je m’explique… Face à un Kylian Mbappé qui hésite ou qui tarde à prolonger, le PSG a pris peur. Et on peut le comprendre. Le risque de voir partir un tel joueur, à un an d’une Coupe du Monde organisée par les personnes qui gèrent aujourd’hui le club parisien, fait qu’il était nécessaire de faire quelque chose. L’opportunité Messi s’est présentée. En signant Messi, Paris se retrouve dans la meilleure des situations. Ils ont Messi à ‘offrir’ à Kylian Mbappé et pour lui donner envie de rester. Et s’il a envie de s’en aller, ma foi, ils ont Lionel Messi pour compenser son départ… »