Dominique Sévérac est revenu sur le match et l’élimination du Real Madrid hier soir en Coupe du Roi face à l’équipe de l’Athletic Bilbao. Selon lui, ce ne sera pas le même Real qui se présentera face au Paris Saint-Germain le 15 février prochain en Ligue des champions.

« Un, on n’a rien appris sur le Real. Deux ce n’était pas le vrai Real. Trois, les matches de Ligue des Champions se jouent sur autre chose, ça convoque d’autres ressorts. Ce qui est valable surtout pour le PSG. Ils peuvent être complètement bidons avant et faire un match et faire un match complètement fantastique parce que c’est la Ligue des champions parce que c’est une autre musique, une autre compétition. Tout ce qui précède avant n’annonce rien de spécial. » tempère le journaliste sur le plateau de « L’Equipe du Soir. »