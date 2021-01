Dominique Séverac parle de l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Il doute de l’Argentin au moment de parler du sujet Neymar.

« Au PSG, les stars sont au dessus du club. Neymar peut inviter 500 personnes, ou pas, on ne sait pas, mais j’ai tendance à croire les journalistes brésiliens. On a l’impression que Neymar est toujours au dessus de tout. Sauf que dans un club, ça ne marche pas ainsi. Ca peut marcher si on est Messi ou Cristiano. Mais Neymar n’a pas eu le Ballon d’or, donc on redescend sur Terre. Le plus important, c’est le PSG. Il faut que Pochettino leur fasse entrer dans la tête que c’est l’équipe qui compte. La star c’est l’équipe !” A expliqué le journaliste au « Parisien » au micro de « RTL ».