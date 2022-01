Avec seulement 23 petites minutes jouées cette saison avec le PSG, le gardien Sergio Rico pourrait finir sa saison dans un nouveau club. Sa destination pourrait être l’Espagne, puisque le RCD Majorque serait intéressé par le portier espagnol.

Entre Navas et Donnarumma, la concurrence est beaucoup trop rude au PSG pour Sergio Rico. Si le gardien de 28 ans veut du temps de jeu, il va falloir aller voir ailleurs. Il fait donc partie des joueurs annoncés sur le départ cet hiver, et après un désintérêt exprimé pour Clermont, c’est le RCD Majorque qui va tenter sa chance. En effet, le club français et le club espagnol négocient pour un prêt sans option d’achat.

Le RCD Majorque est actuellement 15e de Liga, à seulement 2 points de la zone de relégation.