Troisième gardien du Paris Saint-Germain, Sergio Rico est revenu sur la grosse concurrence qui règne entre les gardiens au club.

Dans une interview accordée à « Panenka », le portier espagnol évoque la saison mais aussi l’état d’esprit qui règne au club au poste de gardien de buts. « Il y a une concurrence très saine, chacun connaît très bon son rôle. On vit ça bien, surtout dans mon cas. Je suis ami avec Keylor qui est une personne incroyable. Si comme gardien il est bon, comme personne il l’est autant voire meilleur. C’est un bon ami et cela rend la concurrence plus facile à vivre. Au final, nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Quel que soit celui qui joue, nous devons être contents, l’important, c’est que les résultats suivent » a-t-il dit.