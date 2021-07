Sur le départ du Paris Saint-Germain, Sergio Rico ne manque pas de sollicitations depuis le début de cette période transferts.

Outre l’Espagne et l’équipe de Grenade, c’est au Besiktas qu’il pourrait finalement rebondir et le champion de Turquie en titre semble toujours bien engagé dans ce dossier. Comme les éléments rapportés par « l’Equipe », le Besiktas reste sur le coup et envisage vraiment de tenter sa chance pour enrôler le portier espagnol lors du mercato. Absent lors du dernier match amical face à Augsburg (2-1), Sergio Rico aurait même été préservé par le PSG en vue d’un futur départ. Reste à savoir si une issue sera trouvée dans les prochains jours avec Besiktas ou un autre club, plusieurs écuries ont pris des renseignements.