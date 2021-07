Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain depuis quelques heures, Sergio Ramos a trouvé une maison vers Paris et va même habiter dans la même ville que Neymar.

C’est l’information insolite du jour ! Le défenseur central espagnol de 35 ans ainsi que sa femme et ses quatre enfants vont habiter du côté de Bougival située à 17 km de la capitale comme le précise ce vendredi matin « La Razon ». Concernant sa femme, Pilar Rubio et figure de la télévision espagnole, elle jonglera entre Paris et Madrid. « Je fais face à un de mes défis plus compliqué, être avec ma famille, avec laquelle nous ne faisons qu’un, à Paris, ainsi qu’à Madrid où je continuerai à exercer mes différents engagements professionnels. Cette fois, j’aurai un nouveau meilleur ami : l’avion. Je suis sûr que je vais inventer un nouveau passe-temps pour les heures de vol. » A-t-elle précisé.