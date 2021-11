Toujours en phase de reprise avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos se rapproche enfin d’un retour à la compétition avec le groupe parisien.

Bonne nouvelle pour celui qui a signé un contrat avec le PSG jusqu’en 2023 au cours du dernier mercato. Comme le montre lui-même le défenseur central espagnol via son compte Instagram, il a repris l’entraînement avec ballon et on le voit enchaîner les exercices avec le ballon avec un préparateur du PSG. On le voit même frapper en toute fin de vidéo. Dans sa story, on peut le voir également travailler dans le sable, ce qui est bon pour les articulations. Une information confirmée par les médecins de l’équipe qui ont fait le point médical. « Il continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours. »