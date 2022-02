Arrivé libre au PSG cet été, Sergio Ramos a perdu des points auprès de Nasser Al-Khelaïfi.

Privé de retrouvailles avec le Real Madrid en début de semaine à cause d’une blessure au mollet qui traine en longueur, Sergio Ramos est également forfait pour le rendez-vous de la 25e journée de Ligue 1 ce week-end contre le FC Nantes (samedi à 21h). Si l’Espagnol n’était pas sur la pelouse mardi soir, il ne s’est pas non plus affiché sur les réseaux sociaux après le succès (1-0) du PSG contre son ancien club. Pourtant, l’ex-capitaine du Real Madrid avait pris l’habitude de célébrer les grosses victoires des Merengues avec ses followers.

De quoi susciter l’incompréhension en interne à en croire les informations d’El Nacional. Ce vendredi, le média espagnol assure que Nasser Al-Khelaïfi est déçu par l’attitude de Sergio Ramos, qui ne semble pas s’investir dans le parcours européen du PSG. D’autant que le défenseur de 35 ans a été recruté cet été pour ses qualités footballistiques mais aussi sa rage de vaincre et son leadership. Mais Sergio Ramos a du mal à se projeter dans sa vie parisienne, et pour le moment la frustration l’emporte sur la réussite de ses nouveaux coéquipiers.