Débarqué au Paris Saint-Germain dans le rôle d’une star capable de faire remporter la Ligue des Champions au club de la capitale, Sergio Ramos est acculé par les blessures. Six mois délicats depuis son arrivée qui insiste sur le fait qu’il ne serait pas heureux à Paris.

« Il n’est pas à l’aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n’est plus qu’un joueur parmi d’autres au PSG. » De premières révélations faites par un membre de son entourage qui affirme par la suite que l’Espagnol aurait des doutes sur les compétences du staff parisien, les physiothérapeutes qui suivent son cas, ainsi que sur Mauricio Pochettino lui-même : « Il ne s’entend pas avec lui » enchaîne la même source relayée par le journal espagnol ABC.