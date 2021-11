Pour le journaliste et suiveur du PSG, Theodore Vives, le retour de Sergio Ramos dans l’effectif du PSG ne va pas révolutionner le jeu parisien.

« Le PSG a fait un choix avec Ramos, ils veulent l’avoir pour les grandes échéances de la saison en Ligue des Champions. Quand Paris aura besoin d’un taulier pour essayer de changer les choses par rapport aux années passées. Ramos est là pour deux ans, selon Leonardo. Ramos a repris l’entraînement cette semaine, mais il ne faut pas s’emballer. Il doit d’abord retrouver des couleurs », a indiqué le journaliste sur le site Canal Supporters.

Et de poursuivre : « Son objectif, c’est de faire quelques minutes contre Nantes après la trêve. Ramos peut-il révolutionner ce PSG ? Certains supporters l’attendent comme le messie. Il pourrait apporter une défense à trois, qui serait la solution à tous les problèmes de ce PSG. Ramos représente la victoire. Sauf qu’il n’a plus joué depuis mai… Et le collectif parisien ne marche pas pour le moment. Et je ne suis pas sûr que l’arrivée de Ramos change radicalement ce PSG. Tout ça va prendre du temps, sauf que Paris n’a plus le temps. Avec un Ramos constant, le PSG sera renforcé dans le jeu aérien, au niveau défensif et offensif. Mais globalement, il ne faudra pas attendre des miracles tout de suite avec Ramos… »