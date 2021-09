Arrivé libre au Paris Saint-Germain cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos n’a toujours pas porté le maillot parisien. Blessé depuis le début de la saison, l’Espagnol devrait faire son grand retour dans les jours à venir.

A 35 ans, Sergio Ramos n’est pas épargné par les pépins physiques. La saison dernière, le défenseur central n’a disputé que très peu de rencontres avec le Real Madrid. Un constat similaire au PSG puisque l’Espagnol a débarqué blessé et n’a toujours pas disputé le moindre match sous les couleurs parisiennes. Des complications qui devraient bientôt prendre fin selon AS qui indique que Sergio Ramos se rapproche d’un retour. L’entourage du vétéran parisien confirme qu’il se trouve désormais dans les dernières étapes de sa récupération et qu’un retour est attendu dans les jours voire les semaines à venir. De bonnes augures pour le Paris Saint-Germain qui pourra enfin compter sur ses nouvelles recrues au complet.