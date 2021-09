Absent depuis déjà quelques mois, Sergio Ramos était encore indisponible ce week-end face à Clermont.

Les premiers mois de Sergio Ramos à Paris ont été loin d’être faciles. Après avoir passé sa visite médicale en juillet sans problème apparent, le défenseur central de 35 ans a souffert de quelques pépins physiques qui l’ont empêché de faire ses débuts sous le maillot du PSG jusqu’à ce jour. À la mi-août, le club parisien a publié un communiqué précisant que l’international espagnol devrait revenir après la trêve internationale de septembre. Un optimisme vite effacé au vu des derniers rapports médicaux : Ramos n’a joué que 4 matchs en 2021 et pourrait faire son retour à la compétition au plus tôt le 22 septembre contre Metz.

En France, Le Parisien et divers médias indiquent que les fans commencent à s’inquiéter. « Les supporters commencent à s’impatienter », affirme le quotidien français. Quelques jours à peine avant le début de la Ligue des champions face à Bruges (mercredi à 21h), la présence de Ramos se fait toujours attendre et les informations en provenance de Paris ne sont pas du tout encourageantes. Et si l’arrivée gratuite de l’ancien capitaine du Real Madrid prenait finalement des allures de cadeau empoisonné ?